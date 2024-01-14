Россияне сбивают собственные беспилотники в Херсонской области — ISW

На временно оккупированной территории Херсонщины российские захватчики все чаще путают свои беспилотники с украинскими и открывают по ним огонь. Активность украинских дронов в этом направлении значительно возросла.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, активность украинских беспилотников настолько распространена на левом берегу Херсонской области, что российская группировка войск "Днепр" начала извещать личный состав о том, когда российские дроны будут действовать в их районе.

По состоянию на 13 января украинские силы удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Подтвержденные изменения на линии фронта в этом районе не зафиксированы.

Российские и украинские силы продолжали позиционные бои на восточном берегу, в частности в Крынках и вблизи них.

По словам Машовца, командование российского 17-го танкового полка (70-я мотострелковая дивизия, 18-я общевойсковая армия) в течение последних двух недель пытается эвакуировать поврежденную российскую бронетехнику вблизи Крынок. Привлекают для этого как штатный ремонтный персонал, так и боевой личный состав.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что на левом берегу Херсонской области в штурмы идут элитные войска РФ, потому что подразделения Шторм-Z не оправдали ожиданий. Российская армия продолжает нести огромные потери на левом берегу Днепра.