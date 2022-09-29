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Російські окупанти зґвалтували вагітну жінку у Великій Димерці під час окупації

Російські окупанти зґвалтували вагітну жінку у Великій Димерці під час окупації

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Російські окупанти зґвалтували вагітну жінку у Великій Димерці під час окупації

Наступного дня у жінки стався викидень.

Російські окупанти зґвалтували вагітну жінку у Великій Димерці Київської області під час окупації.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Журналіст також оприлюднив фото російських нелюдів.

"За даними правоохоронців, єфрейтор Рінат Хакім'янов, командир танка 8 танкової роти 3 батальйони 6 полку 90 танкової дивізії ЦВО, та рядовий Арслан Саліхов з того самого танкового полку, у період окупації Великої Димерки зустріли на вулиці місцеву мешканку. Вони побили молоду жінку, вибили їй зуби, затягли в один із будинків і зґвалтували. Жінка була на третьому місяці вагітності, але орки ігнорували її прохання пощадити, та продовжували знущатися з неї. Наступного дня у неї стався викидень", - написав він.

Цаплієнко зазначив, що нелюдам вже повідомили про підозру.

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© Telegram/Андрій Цаплієнко
Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

"І, так чи інакше, одного дня вони зустрінуться з українським правосуддям", - підсумував він.

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