Російські окупанти зґвалтували вагітну жінку у Великій Димерці під час окупації

Наступного дня у жінки стався викидень.
Російські окупанти зґвалтували вагітну жінку у Великій Димерці Київської області під час окупації.
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Журналіст також оприлюднив фото російських нелюдів.
"За даними правоохоронців, єфрейтор Рінат Хакім'янов, командир танка 8 танкової роти 3 батальйони 6 полку 90 танкової дивізії ЦВО, та рядовий Арслан Саліхов з того самого танкового полку, у період окупації Великої Димерки зустріли на вулиці місцеву мешканку. Вони побили молоду жінку, вибили їй зуби, затягли в один із будинків і зґвалтували. Жінка була на третьому місяці вагітності, але орки ігнорували її прохання пощадити, та продовжували знущатися з неї. Наступного дня у неї стався викидень", - написав він.
Цаплієнко зазначив, що нелюдам вже повідомили про підозру.
"І, так чи інакше, одного дня вони зустрінуться з українським правосуддям", - підсумував він.
Нагадаємо, Служба безпеки України ідентифікувала кадирівця Ізнаура Ібрагімовича Мусаєва, який, керуючи спецзагоном, безжально розстріляв п’ятьох мирних людей у Бучанському районі Київщини.
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