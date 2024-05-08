Російські війська обстріляли Бровари: все про наслідки та постраждалих

Постраждалі у Броварах на Київщині — мати та син: вони в лікарні у важкому стані.

Внаслідок ворожої ракетної атаки та загоряння обʼєкту цивільної інфраструктури в Броварах Київської області 8 травня 2024 року травмування зазнали двоє людей.

Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун розповіла про наслідки атаки з місця події.

Постраждалі у Броварах на Київщині — мати та син: вони в лікарні у важкому стані. Від їхнього будинку майже нічого не залишилося — тільки дві стіни.

Росіяни вдарили по Броварам крилатими ракетами. Фото: ТСН

Постраждали також сусідні будинки та обірвало лінії електропередач. Вулиця зараз фактично не доступна для проїзду. Трохи далі, метрів за 200, знаходиться дитячий садок. Там також повиривало вікна, двері. Така ситуація загалом на всій цій вулиці. Люди оговтуються.

Росіяни вдарили по Броварам крилатими ракетами. Фото: ТСН

Будинок, який постраждав найбільше, потерпів вже не перше влучання. На початку повномасштабної війни у нього вже прилітало. У сільській раді говорять, що його щойно встигли відбудовувати по державній програмі єВідновлення, як знову його зруйнували.

Також у ДСНС показали, як рятувальники ліквідовують наслідки ворожої ракетної атаки на Київщині.

Росіяни вдарили по Броварам крилатими ракетами. Фото: ДСНС

Росіяни вдарили по Броварам крилатими ракетами. Фото: ДСНС

Нагадаємо, окупаційні війська Росії у ніч проти середи, 8 травня, завдали масованого удару по містах України. Ворог запустив “Кинджали”, “Калібри”, балістику і дрони. Внаслідок атаки є влучання в об'єкти енергетики та вокзал у Херсоні. ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки нічної атаки по Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Уламки ракети впали в Броварах! Є пошкодження і потерпілі! Репортаж ТСН з місця влучання!

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