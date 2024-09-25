Ротації на фронті: Умєров розповів, як Мінооборони розв'язує проблему

Міністр оборони визнав, що система ротацій наразі недосконала, але вже існує на всіх ланках.

В Міністерстві оборони працюють над дієвою системою ротації на фронті та якісною підготовкою мобілізованих.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв’ю LB.ua.

Після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ минулого року міністр оборони в одному з інтерв'ю сказав, що 2024 рік стане “роком формування дієвої системи ротації і відпочинку підрозділів”. Але багато військових вважають, що така система досі не вибудована. Натомість Рустем Умєров заперечив, що ротації "існують на всіх ланках".

"Вона [система ротацій – ред.], може, недосконала, але існує на всіх ланках. Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як в периметр заходить людина після мобілізації — як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібен для навчальних центрів, як треба підготувати і таке інше. Раніше концентрувалися на кількісних параметрах, а нам потрібні якісні", – зауважив міністр.

На запитання, як розв'язувати проблему нестачі особового складу в непопулярних піхотних підрозділах, де іноді "воюють 20-30 людей із сотні", Умєров пояснив, що відповідна робота вже ведеться.

"Для того, щоб у нас було збільшення, ми почали рекрутинг. Почали казати: є морпіхи, ДШВ, наступальні напрямки тощо. Взяти, наприклад, морпіхів. Вони підготували дуже гарний покроковий шлях [як стати морпіхом – ред.] і ми намагаємось це комунікувати, пояснювати людям, щоб вони не боялися. Це не значить, що піхоти немає", – зазначив він.

Рустем Умеров додав, що командування, по-перше, почало робити це "кількісно", а по-друге – у Силах оборони почали оцифровувати все, щоб "люди не боялися заходити в периметр".

"Приблизно це виглядає так: зараз у нас армія, умовно, стільки-то. Вона ділиться на ЗСУ та інші Сили оборони. Для того, щоб тримати фронт, тут я будую оборону, тут — генерую людей, тут — захищаю свою інфраструктуру, тут починаю штурм, тут — виснажую ворога. Щоб це все зробити, треба сидіти й думати, тому що повинна бути ціль і план за цією ціллю. Оцього майже не було, а зараз є. І план перемоги є", – підкреслив міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, показники мобілізації в Україні вдалося збільшити в декілька разів. За словами міністра оборони Рустема Умєрова, наступний крок – це реформа ТЦК, над якою відомство вже працює.

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