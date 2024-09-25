Ротации на фронте: Умеров рассказал, как Минобороны решает проблему

Министр обороны признал, что система ротаций пока несовершенна, но уже существует на всех звеньях.

В Министерстве обороны работают над действенной системой ротации на фронте и качественной подготовкой мобилизованных.

Об этом рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua.

После назначения Александра Сырского Главнокомандующим ВСУ в прошлом году министр обороны в одном из интервью сказал, что 2024 год станет "годом формирования действенной системы ротации и отдыха подразделений". Но многие военные считают, что такая система до сих пор не выстроена. Рустем Умеров возразил, что ротации "существуют на всех звеньях".

"Она [система ротаций – ред.], может, несовершенна, но существует на всех звеньях. Сейчас мы над этим работаем уже системно. Мы смотрим, как в периметр заходит человек после мобилизации — как мы его готовим, что нужно для учебных центров, кто нужен для учебных центров, как надо подготовить и так далее. Раньше концентрировались на количественных параметрах, а нам нужны качественные", – отметил министр.

На вопрос, как решать проблему нехватки личного состава в непопулярных пехотных подразделениях, где иногда "воюют 20-30 человек из сотни", Умеров пояснил, что работа уже ведется.

"Для того, чтобы у нас было увеличение, мы начали рекрутинг. Начали говорить: есть морпехи, ДШУ, наступательные направления и т.д. Взять, например, морпехов. Они подготовили очень хороший пошаговый путь [как стать морпехом – ред.] и мы стараемся это коммуницировать, объяснять людям, чтобы они не боялись. Это не значит, что пехоты нет", – отметил он.

Рустем Умеров добавил, что командование, во-первых, начало делать это "количественно", а во-вторых – в Силах обороны начали оцифровывать все, чтобы "люди не боялись заходить в периметр".

"Приблизительно это выглядит так: сейчас у нас армия, условно, столько-то. Она делится на ВСУ и другие Силы обороны. Для того чтобы держать фронт, здесь я строю оборону, здесь — генерирую людей, здесь — защищаю свою инфраструктуру, здесь начинаю штурм, здесь истощаю врага. Чтобы это все сделать, нужно сидеть и думать, потому что должна быть цель и план по этой цели почти не было, а сейчас есть. И план победы есть", – подчеркнул министр обороны Рустем Умеров.

Напомним, показатели мобилизации в Украине удалось увеличить в несколько раз. По словам министра обороны Рустема Умерова, следующий шаг – это реформа ТЦК, над которой ведомство уже работает.

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