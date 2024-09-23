В Украине втрое увеличили показатели мобилизации — Минобороны

По словам министра обороны, следующий шаг – это реформа ТЦК, над которой уже идет работа.

Показатели мобилизации в Украине удалось увеличить в несколько раз

Об этом министр обороны Рустем Умеров рассказал в своей колонке Forbes Ukraine.

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"Мы в три раза увеличили показатели мобилизации. И в пять раз расширили возможности для тренировки украинских военных", – говорит глава Минобороны.

По его словам, следующий шаг – это реформа ТЦК, над которой уже идет работа.

Также Умеров напомнил, что в Украине продолжается цифровизация армии. Были запущены приложения для военных "Армия+", "Резерв+" и в будущем запланирован запуск "Ветеран+".

В "Резерве+" почти 3,5 млн украинцев получили электронный военно-учетный документ в минуту. Это помогло снизить физическую нагрузку на ТЦК и дать онлайн альтернативу в противовес устаревшим советским процессам.

Приложением "Армия+" пользуются 230 000 военных — от представления рапортов всех видов до цифровизации данных по здоровью. Около 20% из них офицеры, 15% – сержантский состав.

"В 2024 году Минобороны отменило 16 журналов и бумажных книг учета. Впереди переход на 100% в диджитал документооборот", — добавил министр обороны.

Ранее депутат Алексей Гончаренко рассказал, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

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