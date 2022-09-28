Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів школи на Донеччині

Українські рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у місті Миколаївка.
Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів будівлі школи у Миколаївці на Донеччині.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, внаслідок ракетного удару з боку російських окупантів сталося часткове руйнування з першого по третій поверхи 3-поверхової будівлі школи №1.
“В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 року народження. Проведено розбір 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що Путін хоче перекинути війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.
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