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Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів школи на Донеччині

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Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів школи на Донеччині

Фото: ДСНС України

Українські рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів частково зруйнованої будівлі школи у місті Миколаївка.

Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів будівлі школи у Миколаївці на Донеччині.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, внаслідок ракетного удару з боку російських окупантів сталося часткове руйнування з першого по третій поверхи 3-поверхової будівлі школи №1.

“В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 року народження. Проведено розбір 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено”, - розповіли в ДСНС України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
709
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