Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів школи на Донеччині

Рятувальники вилучили тіло загиблої жінки з-під завалів будівлі школи у Миколаївці на Донеччині.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, внаслідок ракетного удару з боку російських окупантів сталося часткове руйнування з першого по третій поверхи 3-поверхової будівлі школи №1.

“В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки 1959 року народження. Проведено розбір 50 тонн конструктивних елементів будівлі. Роботи завершено”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що Путін хоче перекинути війська до Білорусі для удару по Волині та Києву.

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