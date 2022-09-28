Син-школяр стріляв з балкона: на Хмельниччині оштрафували чоловіка

У Хмельницькій області суд оштрафував чоловіка, 10-річний син якого стріляв з балкону.

Пригода трапилась 21 серпня у місті Городок. Школяр дістав батькову пневматичну рушницю, розставив на клумбі пластикові пляшки, а потім почав стріляти по них з балкона.

Про це йдеться у вироку Городоцького районного суду.

Зазначається, що батько хлопчика під час цього перебував разом з ним на балконі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Втім, дії чоловіка кваліфікували як неналежне виконання батьківських обов’язків.

До суду суду чоловік не з’явився. Справу розглядали без правопорушника. Батькові призначили покарання - штраф у розмірі 850 гривень та судовий збір у розмірі 496,20 гривень. До слова, санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень.

Як повідомлялося, Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який в лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика. В суді чоловік не визнав провини та подав апеляцію на рішення першої інстанції, але її відхилили.

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