Сапер - найзатребуваніша професія в Україні: допідготовка триває лише три дні

Сапери на вагу золота - нині ця військова професія найзатребуваніша не тільки на звільнених територіях, але й на передовій.

Всі бійці чи то снайпер, чи мінометник мають володіти азами професії сапера. І у разі потреби замінувати чи розмінувати підходи до власних, або позицій ворога. Нині українські інструктори за скороченим курсом готують військових піротехніків, щоб зменшити втрати від міновибухових підривів, йдеться в ТСН.

Боєць тероборони Денис на прізвище «Звичайний» виконує незвичайне завдання – знайти мінновибухові пастки у лісі. За легендою, розвідгрупа має дістатися позиції ворога, яка ретельно замінована. У бойових умовах помилка коштуватиме занадто дорого, у навчаннях - транспортуванням за межі тренувальної смуги. «Можливо вона була досить близько до ноги і я задів, бо шнур я бачив, там мабуть вона на два спрацювання на замикання і розмикання», - після невдачі каже Денис.

Спецназівці, тероборонівці, професійні військові та щойно мобілізовані за три дні мають навчитися правильно поводитися із вибуховими пастками, які залишає по собі ворог. Акцент цього курсу на протипіхотних мінах. «Я можу поставити під цю протипіхотну міну, він її підійме і буде хлопок. А може буде перевірка завдання по перевірці щупом, він проткне, замкне і буде хлопок», - розставляє пастки спеціаліст.

Хлопок – це помилка сапера на навчаннях. До муляжів мін прикріплюють спеціальні сірники. «Електросірник, замикається контакт, і все, це означає, що міна підірвалася», - пояснює він.

Смугу довжиною в 10 та завширшки один метр бійці розміновують кілька годин. Тут не поспішають, бо саме на таких курсах можна вчитися на власних помилках.

«Жовтий – це за нашими припущеннями вже нічого немає, а червоний там, де потенційна небезпека, потрібно розміновувати, або підривати, накладним, зарядом», - кажуть на тренуваннях.

Підривати вибухонебезпечні знахідки теж треба вміти. Правильно обране місце для підриву, закладка, розташування підривника – у цій справі кожна дрібниця важлива.

Професії сапера навчаються кілька років і зробити за три дні з цих хлопців професійних військових піротехніків не вийде - пояснюють інструктори. Проте отриманні знання, як ніколи знадобляться як під час війни, так і після перемоги.

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