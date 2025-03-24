Що означатиме припинення вогню на морі для України — пояснення ВМС

Росія може вкладати у це поняття власне трактування, тож остаточні висновки можна буде зробити лише після ознайомлення з конкретними умовами можливого документа.

У разі припинення вогню на морі це, передусім, має означати зупинку обстрілів української портової інфраструктури.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Для нас перемир’я на морі — це припинення обстрілів портової інфраструктури України. Ми бачимо це саме так", — зазначив він.

Водночас, за словами Плетенчука, Росія може вкладати у це поняття власне трактування, тож остаточні висновки можна буде зробити лише після ознайомлення з конкретними умовами можливого документа.

Речник ВМС підкреслив, що морська складова у російських атаках наразі не є основною. Основна загроза — удари з тимчасово окупованого Криму. Йдеться, зокрема, про пуски ракет з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М", а також про використання дронів-камікадзе типу "Шахед" із мису Чауда.

Також, за словами Плетенчука, залишається відкритим питання, чи вважатимуться ці дії частиною морської компоненти у випадку оголошення перемир’я.

"Сьогодні носії ракет “Калібр" у Чорному морі за три місяці були застосовані лише тричі. Решта ударів — із суходолу: з Криму чи з Приморсько-Ахтарська. Так, дрони заходять із моря, ми їх там і зустрічаємо, але чи це є частиною морського фронту — питання", — додав речник ВМС.

Нагадаємо, американська делегація в Саудівській Аравії обговорює з Україною і Росією можливість розширення "енергетичного" режиму припинення вогню на Чорне море.