Что означает прекращение огня на море для Украины — объяснение ВМС

Россия может вкладывать в это понятие собственную трактовку, так что окончательные выводы можно сделать только после ознакомления с конкретными условиями возможного документа.

В случае прекращения огня на море это, прежде всего, должно означать остановку обстрелов украинской портовой инфраструктуры.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Для нас перемирие на море — это прекращение обстрелов портовой инфраструктуры Украины. Мы видим это именно так", — отметил он.

В то же время, по словам Плетенчука, Россия может вкладывать в это понятие собственную трактовку, так что окончательные выводы можно сделать только после ознакомления с конкретными условиями возможного документа.

Спикер ВМС подчеркнул, что морская составляющая в российских атаках пока не является основной. Основная угроза – удары из временно оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о пусках ракет из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М", а также об использовании дронов-камикадзе типа "Шахед" из мыса Чауда.

Также, по словам Плетенчука, остается открытым вопрос, будут ли эти действия считаться частью морской компоненты в случае объявления перемирия.

"Сегодня носители ракет "Калибр" в Черном море за три месяца были применены только трижды. Остальные удары — из суши: из Крыма или из Приморско-Ахтарска. Да, дроны заходят с моря, мы их там и встречаем, но это часть морского фронта — вопрос", — добавил спикер ВМС.

Напомним, американская делегация в Саудовской Аравии обсуждает с Украиной и Россией возможность расширения "энергетического" режима прекращения огня на Черном море.