Що потрібно Україні, щоб перемогти у війні з Росією: експерт назвав 5 елементів

Серед них — постачання зброї в повному обсязі та виведення на чіткий шлях до членства в НАТО.
Для перемоги Україні у війні з Росією потрібні п’ять елементів. Перший — однозначне сприйняття Заходом українських військових цілей, повне відновлення територіальної цілісності. Усе менше — зелене світло для Путіна.
Таку думку висловив старший науковий співробітник Atlantic Council Ян Бжезинський в інтерв'ю LIGA.net.
Другий елемент, за його словами, це постачання зброї в обсязі, потрібному Україні. Без обмежень, які ми накладаємо на використання проти законних військових цілей у Росії.
Третій — жорсткі економічні санкції. Те, що економіка Росії навіть зросла на 3% у 2023 році, свідчить про неадекватність санкційного режиму.
“Четвертий — інформаційна кампанія. Заходу слід залучити ключових політичних учасників із Росії до реалій війни. Жахи, які чинять росіяни в Україні, мають бачити всі у РФ. Натомість саме Росія проводить масштабні кампанії з дезінформації у Європі та в США під час виборів. А ми не використовуємо силу правди, щоб підірвати їх політичну підтримку, створити певне замішання та роз’єднання в Росії”, — каже Бжезинський.
І п'ятий елемент — це виведення України на чіткий шлях до членства в НАТО.
“Не лише для того, щоб зміцнити мир, коли б не настав, а як частину стратегії перемоги”, — зазначив експерт.
Нагадаємо, військовий відповів, коли закінчиться війна в Україні.
Читайте також:
- Масштабна "бавовна" в Росії: палає на Ростовщині та Бєлгородщині (фото)
- Що буде, якщо Лукашенко полізе у війну: майор запасу Нацгвардії дав чітку відповідь
- США з’ясовують стратегію України в Курській області: що відомо