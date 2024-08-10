Що потрібно Україні, щоб перемогти у війні з Росією: експерт назвав 5 елементів

Серед них — постачання зброї в повному обсязі та виведення на чіткий шлях до членства в НАТО.

Для перемоги Україні у війні з Росією потрібні п’ять елементів. Перший — однозначне сприйняття Заходом українських військових цілей, повне відновлення територіальної цілісності. Усе менше — зелене світло для Путіна.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Atlantic Council Ян Бжезинський в інтерв'ю LIGA.net.

Другий елемент, за його словами, це постачання зброї в обсязі, потрібному Україні. Без обмежень, які ми накладаємо на використання проти законних військових цілей у Росії.

Третій — жорсткі економічні санкції. Те, що економіка Росії навіть зросла на 3% у 2023 році, свідчить про неадекватність санкційного режиму.

“Четвертий — інформаційна кампанія. Заходу слід залучити ключових політичних учасників із Росії до реалій війни. Жахи, які чинять росіяни в Україні, мають бачити всі у РФ. Натомість саме Росія проводить масштабні кампанії з дезінформації у Європі та в США під час виборів. А ми не використовуємо силу правди, щоб підірвати їх політичну підтримку, створити певне замішання та роз’єднання в Росії”, — каже Бжезинський.

І п'ятий елемент — це виведення України на чіткий шлях до членства в НАТО.

“Не лише для того, щоб зміцнити мир, коли б не настав, а як частину стратегії перемоги”, — зазначив експерт.

Нагадаємо, військовий відповів, коли закінчиться війна в Україні.

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