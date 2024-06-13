Що зупинить Росію: військовий експерт – про вразливість ворога

Російська ресурсно-технологічна база перебуває не в найкращому становищі.
Знищення живої сили РФ на полі бою – не те, що зупинить цю країну у війні з Україною. Противника зупинить знищення його логістично-ресурсної інфраструктурної бази.
Про це "24 Каналу" сказав військовий аналітик Ігаль Левін.
Він зауважив, що Україна має знищувати логістично-ресурсну базу Росії, адже ворог воює проти нашої країни на межі своїх ресурсів, в окупантів є мало зброї власного виробництва.
Військовий аналітик розповів, що хоча Росія має багато людей для війни, у них проблема з ресурсною базою: логістика, техніка. Саме по цьому Україна завдає ударів: безпілотники по російських НПЗ, радарах стратегічного значення.
За словами експерта, росіяни змушені закуповувати дрони в Ірані та снаряди в Північної Кореї.
"Треба бити саме по ній. Їм не шкода людей. Ви можете вбити 100, 200, 300 тисяч солдатів, але це не те, що їх зупинить. Їх зупинить знищення логістично-ресурсної інфраструктурної бази", – сказав аналітик.
Нагадаємо, Росія стала менше атакувати ракетами С-300. Це, зокрема, відчувають жителі Харкова. Ворог майже щоночі і вдень завдавав ударів по місту саме ракетами С-300, керованими авіабомбами тощо. Зараз таких обстрілів стало менше.
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