Що зупинить Росію: військовий експерт – про вразливість ворога

Знищення живої сили РФ на полі бою – не те, що зупинить цю країну у війні з Україною. Противника зупинить знищення його логістично-ресурсної інфраструктурної бази.

Про це "24 Каналу" сказав військовий аналітик Ігаль Левін.

Він зауважив, що Україна має знищувати логістично-ресурсну базу Росії, адже ворог воює проти нашої країни на межі своїх ресурсів, в окупантів є мало зброї власного виробництва.

Військовий аналітик розповів, що хоча Росія має багато людей для війни, у них проблема з ресурсною базою: логістика, техніка. Саме по цьому Україна завдає ударів: безпілотники по російських НПЗ, радарах стратегічного значення.

За словами експерта, росіяни змушені закуповувати дрони в Ірані та снаряди в Північної Кореї.

"Треба бити саме по ній. Їм не шкода людей. Ви можете вбити 100, 200, 300 тисяч солдатів, але це не те, що їх зупинить. Їх зупинить знищення логістично-ресурсної інфраструктурної бази", – сказав аналітик.

Нагадаємо, Росія стала менше атакувати ракетами С-300. Це, зокрема, відчувають жителі Харкова. Ворог майже щоночі і вдень завдавав ударів по місту саме ракетами С-300, керованими авіабомбами тощо. Зараз таких обстрілів стало менше.

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