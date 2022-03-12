Серед країн, які гарантуватимуть безпеку України має бути Ізраїль - Зеленський

Європа і світ має робити більше, наголосив президент України.

Серед країн, які гарантуватимуть безпеку України має бути Ізраїль.

Про це 12 березня під час спілкування з іноземними ЗМІ заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми говоримо, наприклад, про гарантії безпеки і які країни там повинні бути, в цьому договорі гарантій безпеки для України, чи вважаю я, що серед країн повинен бути Ізраїль? Однозначно", - заявив він.

Президент України наголосив, що Україна на сьогодні – відображення того, що думають вільні люди всього світу.

"Як ми боремось, я думаю, всі люди, які виходять на площі, думають: "І ми би так боролися за свою свободу". Коли вони бачать, що робимо ми, влада, то люди в країнах, мені здається, кажуть: "Ми хочемо, щоб наша влада так діяла". І тому відповідь на ваше просте питання: ви самі знаєте, що люди виходять на площі у всьому світі не просто так. Всі вони вважають, що Європа і світ має робити більше і робить недостатньо. У іншому випадку, вони би виходили на площі і аплодували своїм лідерам і казали їм: "Ми вдячні, що ви не кинули Україну і не лишили її на самоті". Тому що те, що в Україні – це є відображення світогляду в цілому на свободу і права людини. Те, що в Україні сьогодні, буде в Європі завтра. І щоб цього не допустити вони повинні боротися за себе, але у нас. Хто, як може", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 17-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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