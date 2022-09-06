Шкарлет назвав кількість школярів, які навчаються онлайн

Близько 50% закладів освіти в Україні готові до навчання в очній формі.

В Україні стартував новий навчальний рік. Освітній процес відбувається за різними формами. В Україні понад 1,7 млн учнів навчаються лише в онлайн-форматі.

Про це розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"На жаль, майже 1 млн 782 тис. учнів навчаються лише онлайн. Тому доступ до електронних підручників є вкрай важливим", - зазначив він.

Шкарлет нагадав, що на порталі Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" розміщено електронну бібліотеку, яка нараховує 1335 підручників і посібників. Це електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти від 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо.

"Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники. Крім того, на сайті Всеукраїнської школи онлайн розміщено відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у Житомирі влаштували масштабний забіг, щоб зібрати кошти на відбудову зруйнованого окупантами ліцею.

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