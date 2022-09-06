Шкарлетт назвал количество школьников, которые учатся онлайн

Около 50% учебных заведений в Украине готовы к обучению в очной форме.

В Украине стартовал новый учебный год. Образовательный процесс происходит по разным формам. В Украине более 1,7 млн учащихся обучаются только в онлайн-формате.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

"К сожалению, почти 1 млн 782 тыс. учеников учатся только онлайн. Поэтому доступ к электронным учебникам крайне важен", — отметил он.

Шкарлетт напомнил, что на портале Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" размещена электронная библиотека, которая насчитывает 1335 учебников и пособий. Это электронные версии учебников для учреждений общего среднего образования с 1-го по 11-й класс по всем предметам, различным изданиям, для коренных народов, национальных меньшинств и лиц с особыми образовательными потребностями и т.д.

"Благодаря QR-коду учителя и учащиеся могут в считанные секунды найти необходимые учебники. Кроме того, на сайте Всеукраинской школы онлайн размещены видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов и методической поддержки учителей", — подчеркнул министр.

Напомним, в Житомире устроили масштабный забег, чтобы собрать средства на восстановление разрушенного оккупантами лицея.

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