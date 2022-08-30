Шторм у Чорному морі змінює плани Росії - Гуменюк

Угруповання російських кораблів у Чорному морі постійно ротуються. Підводні ракетоносії були заведені до баз через шторм.

Про це в ефірі ТСН розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Море теж на нашому боці, воно, як правило, піднімає шторм, і зараз триває шторм, у зв'язку з чим корабельне угруповання приблизно 13 одиниць, вони постійно ротуються, тому їх то 10, то 11-12, наразі їх 13. Вони тримаються у ракетобезпечному для себе районі, за мисом Тарханкут, у напрямку Новоросійська, але напоготові, на бойовому чергуванні перебуває три ракетоносії типу "Калібр", у яких на бортах 24 ракети, це надводні носії. Підводні під час шторму були заведені до баз, і вони дійсно можуть загрожувати всій території України, оскільки тактико- технічні характеристики ракети типу "Калібр" є такими, що можуть дістати не тільки південних регіонів, а й всієї України. І їхня класифікації – високоточні, тому їх наведення, відповідно, вдвічі небезпечніше", - зазначила вона.

Нагадаємо, зранку 30 серпня в Одесі пролунали гучні вибухи. За попередньою інформацією, Росія вдарила по місту ракетами.

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