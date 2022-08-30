Шторм в Черном море меняет планы России — Гуменюк

Группировки русских кораблей в Черном море постоянно ротируются. Подводные ракетоносители были заведены в базы из-за шторма.

Об этом в эфире ТСН рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Море тоже на нашей стороне, оно, как правило, поднимает шторм, и сейчас продолжается шторм, в связи с чем корабельная группировка примерно 13 единиц, они постоянно ротируются, поэтому их то 10, то 11-12, сейчас их 13. Они держатся в ракетобезопасном для себя районе, за мысом Тарханкут, в направлении Новороссийска, но наготове, на боевом дежурстве находятся три ракетоносителя типа "Калибр", у которых на бортах 24 ракеты, это надводные носители. Подводные во время шторма были заведены в базы, и они действительно могут угрожать всей территории Украины, поскольку тактико-технические характеристики ракеты типа "Калибр" могут достать не только южные регионы, но и всю Украину. И их классификации – высокоточные, поэтому их наведение, соответственно, вдвое опаснее", – отметила она.

Напомним, утром 30 августа в Одессе раздались громкие взрывы. По предварительной информации, Россия ударила по городу ракетами.

Читайте также: