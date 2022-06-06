Сили спеціальних операцій ЗСУ: основна інформація, структура

Читайте в матеріалі ТСН.ua, що відомо про Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України - це особливий рід сил ЗСУ. До їх складу входять підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій і частини спеціального призначення, які комплектують спеціально навченими фахівцями з особливими можливостями у сферах розвідки, військової підтримки та прямих акцій для виконання небезпечних, складних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

Штандарт командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ / Фото: uk.wikipedia

Нарукавний знак ССО ЗСУ / Фото: uk.wikipedia

Гасло Сил спеціальних операцій ЗСУ - це бойове гасло Святослава Хороброго "Іду на Ви!". 20 листопада 2017 року були затверджені нова символіка і однострої (за наказом Міністерства оборони України №606).

Історія створення

Свій початок Сили спеціальних операцій Збройних Сил України беруть 2007 року, коли була видана одна з останніх Директив міністра оборони України Анатолія Гриценка щодо формування Управління ССО як окремого структурного підрозділу Генерального штабу ЗСУ. Тоді очолив управління Юрій Серветник, який був розробником його концепції. Підрозділ існував до 2012 року.

Процес формування Сил спеціальних операцій ЗСУ пришвидшився, коли Росія спробувала анексувати автономну республіку Крим та розпочала війну на Донбасі. 20 квітня 2015 року Сергій Кривонос (начальник Управління спеціальних операцій Генштабу) повідомив про те, що у Генеральному штабі ЗСУ підтримали пропозицію створити окрему структуру ССО, яка буде підпорядковуватися Міністерству оборони України.

Командувачем Управління Сил спеціальних операцій ЗСУ 5 січня 2016 року став генерал-майор Ігор Луньов. Раніше він був першим заступником командувача Високомобільних десантних військ. А чинний начальник Управління спеціальних операцій Генштабу Сергій Кривонос став його першим заступником.

16 червня 2016 року Верховна Рада України дозволила створити ССО та Високомобільні десантні війська. Тоді 256 народних депутатів проголосувало за відповідних законопроєкт.

Основні завдання та цілі ССО ЗСУ

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України на навчанні / Фото: uk.wikipedia

Законами України та Положеннями, які затверджуються президентом, визначаються основні завдання, функції та особливості діяльності Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Відповідно до закону органи військового управління і військові частини розвідки ССО можуть бути залучені до заходів добування розвідувальної інформації для підготовки держави до оборони, підготовки і проведення спеціальних операцій або спеціальних дій, забезпечувати готовність Збройних Сил України до оборони країни. Тобто Сили спеціальних операцій здійснюють ведення спеціальної розвідки.

Типові завдання ССО:

сучасні бойові дії та рейди;

психологічні операції;

робота "цивільної адміністрації";

здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту;

навчання іноземних армій, безпекових і поліційних сил;

створення агентурних мереж;

медична допомога;

пошук, евакуація та доставлення полонених, заручників;

підготовка до переворотів, повалення режимів;

впровадження в структуру військових організацій та спецслужб з метою шпигунства чи знищення людей, які представляють державі загрозу;

антитерористичні операції;

виявлення, ідентифікація, визначення цілей для власних засобів ураження.

Структура

Всі дані, які подані нижче, базуються на інформації з відкритих джерел, а тому може містити певні неточності:

Командування ССО: Командування сил спеціальних операцій; 99-й окремий батальйон управління та забезпечення; 142-й навчально-тренувальний центр.

Частини спеціального призначення: 3-й окремий полк спеціального призначення; 8-й окремий полк спеціального призначення; 73-й морський центр спеціальних операцій; 140-й центр спеціального призначення.

Підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій: 16-й центр інформаційно-психологічних операцій; 72-й центр інформаційно-психологічних операцій; 74-й центр інформаційно-психологічних операцій; 83-й центр інформаційно-психологічних операцій.

Авіація: 35-та змішана авіаційна ескадрилья.



Сили спеціальних операцій ЗСУ: відео реального бою

Відео було зняте на нагрудну камеру бійця ССО "Азов" на Маріупольському напрямку. Дата знімання невідома.

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