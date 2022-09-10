Скільки мирних українців загинуло у війні: в ООН назвали цифру

Жертвами вторгнення військ Росії до України стали 14 059 цивільних.
Щонайменше 416 людей стали "жертвами довільних затримань та насильницьких зникнень" на окупованих територіях, 16 із них знайшли мертвими, 166 людей відпустили.
Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.
"На сьогодні нами перевірено та підтверджено 14 059 жертв серед цивільного населення. Внаслідок бойових дій загинуло 5 767 цивільних осіб, 8 292 отримали поранення. Ми неодноразово зазначали, що фактичні цифри, ймовірно, набагато більші", — сказала Богнер.
Крім цього, місія фіксувала низку порушень утримання військовополонених. Вони зазнавали жорстокого поводження і тортур, а в деяких місцях вони не мають доступу до води та медичної допомоги.
Щодо колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримують українських військовополонених з "Азовсталі", то там ситуація з полоненими жахлива.
"Багато з них хворіють на інфекційні захворювання, зокрема на гепатит А та туберкульоз. Ми також зафіксували багато випадків, коли українським військовополоненим не дозволяли повідомити про їхній полон, місцезнаходження та стан здоровʼя", — додала Богнер.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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