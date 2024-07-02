Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Ворог втратив чимало техніки
Станом на ранок 2 липня ЗСУ знищили 545 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 545 090 (+1280) осіб,
- танків - 8107 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 15566 (+16) од,
- артилерійських систем - 14655 (+56) од,
- РСЗВ - 1114 (+3) од,
- засоби ППО - 874 (+0) од,
- літаків - 360 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21),
- крилаті ракети - 2335 (+2),
- кораблі, катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,
- спеціальна техніка - 2452 (+4).
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