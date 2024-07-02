Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 2 липня ЗСУ знищили 545 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 545 090 (+1280) осіб,

танків - 8107 (+8) од,

бойових броньованих машин - 15566 (+16) од,

артилерійських систем - 14655 (+56) од,

РСЗВ - 1114 (+3) од,

засоби ППО - 874 (+0) од,

літаків - 360 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21),

крилаті ракети - 2335 (+2),

кораблі, катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,

спеціальна техніка - 2452 (+4).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вразив співвідношенням України та РФ. З його слів, це - становить 1:6.