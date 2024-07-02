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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Фото: скриншот

Ворог втратив чимало техніки

Станом на ранок 2 липня ЗСУ знищили 545 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 545 090 (+1280) осіб,
  • танків - 8107 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 15566 (+16) од,
  • артилерійських систем -  14655 (+56) од,
  • РСЗВ - 1114 (+3) од,
  • засоби ППО - 874 (+0) од,
  • літаків - 360 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11641 (+21),
  • крилаті ракети - 2335 (+2),
  • кораблі, катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19787 (+74) од,
  • спеціальна техніка - 2452 (+4).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вразив співвідношенням України та РФ. З його слів, це - становить 1:6.  

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