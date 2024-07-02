Відправлення військових Кім Чен Ина до України: у США зробили заяву 

У Сполучних Штатах Америки поки не мають підтверджень відправлення інженерних військ Північної Кореї до РФ з метою їхньої підтримки російської агресії в Україні.

Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, повідомляє "Укрінформ".

"У мене немає нічого з цього приводу", - відповіла вона на запитання, чи бачать у Пентагоні ознаки відправлення північнокорейських військових на війну до України.

За її словами, у Вашингтоні усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ та надає країні-агрессору різну військову підтримку.

Нагадаємо, експерт Олександр Коваленко вважає, що в Росії більше немає власних інженерних військ, тому що за понад два роки війни в Україні вони просто знищені. Саме тому Путін попросив Кім Чен Ина по допомогу.

Своєю чергою, ISW не знайшов жодних доказів того, що Північна Корея готується відправити інженерні сили до окупованої Донеччини.

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