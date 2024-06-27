Навіщо Путін їздив до КНДР: журналіст здивував здогадкою

На думку Сергія Асланяна, Путін поїде доживати до Північної Кореї після поразки у війні з Україною.

Нещодавно Володимир Путін відвідав КНДР. На думку ведучого YouTube-каналу "Ходорковский LIVE" Сергія Асланяна, найімовірніше, диктатор готує собі "останній притулок" у Північній Кореї, куди планує втекти після поразки Росії у війні.

Про це пише "24 Канал".

Асланян зауважив, що КНДР, попри санкції, виробляє не лише артилерійські боєприпаси калібру 152 мм, а й ракети. Але Путін поїхав до Кім Чен Ина зовсім не для того, щоб пообіцяти допомогу Північній Кореї.

Журналіст впевнений, що кремлівський диктатор їздив "придивлятися" до місця, де він планує сховатися від покарання за свої злочини після перемоги України у війні.

"Коли буде поразка, йому треба буде десь сховатися. Путін їздив до КНДР у пошуках останнього притулку. Ніде, крім КНДР, не вийде. А КНДР нарешті дочекалася, що вони отримають подачки", – зазначив Асланян.

Звісно, Кім Чен Ин захоче певну "орендну плату" за свої послуги. І це не лише гроші на будівництво заводів та інфраструктури. Пхеньян також зацікавлений в отриманні різних технологій та далекобійної зброї, яку можна націлити на Сполучені Штати Америки. Журналіст зауважив, що інтереси й потреби населення КНДР, звісно, ніхто враховувати не буде.

"У них ідеологія не міняється. Там залишилися на рівні 1953 року. Третій Кім вчився у Швейцарії, але виявилося, що "кривавим крокодилом" йому подобається бути більше, ніж європейським інтелектуалом", – заявив Асланян.

Нагадаємо, Подоляк назвав реальні умови падіння режиму Путіна. На думку радника голови ОПУ, кремлівський режим не здатен придушити негативні настрої в російському суспільстві.

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