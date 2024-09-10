Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Росіяни також втратили чимало техніки.
Станом на ранок 10 вересня 2024 року ЗСУ знищили 627 790 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1380 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника армії РФ:
- особового складу - близько 627 790 (+1380) осіб,
- танків - 8640 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 16925 (+19) од,
- артилерійських систем - 17880 (+50) од,
- РСЗВ - 1180 (+0) од,
- засоби ППО - 942 (+0) од,
- літаків - 368 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 14933 (+36),
- крилаті ракети - 2591 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24330 (+68) од,
- спеціальна техніка - 3053 (+4).
Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін оцінив втрати РФ. З його слів, Понад 600 тисяч російських військових загинули від початку повномасштабного вторгнення в Україну.