Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Загальні бойові втрати Росії на ранок 17 вересня становлять 272 320 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 530 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.09.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 272 320 (+530) осіб

танків ‒ 4620 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8828 (+4)

артилерійських систем – 6003 (+15)

РСЗВ – 776 (+2)

засоби ППО ‒ 523 (+2)

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4742

крилаті ракети ‒ 1455

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 8537 (+12)

спеціальна техніка ‒ 896 (+5)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.