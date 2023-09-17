Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Окупанти зазнають втрат.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 17 вересня становлять 272 320 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 530 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 272 320 (+530) осіб
- танків ‒ 4620 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8828 (+4)
- артилерійських систем – 6003 (+15)
- РСЗВ – 776 (+2)
- засоби ППО ‒ 523 (+2)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4742
- крилаті ракети ‒ 1455
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8537 (+12)
- спеціальна техніка ‒ 896 (+5)
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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