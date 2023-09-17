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Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

Скільки загарбників знищено за добу: Генштаб назвав нові цифри

ЗСУ знищують окупантів на полі бою / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 17 вересня становлять 272 320 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 530 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  близько 272 320 (+530) осіб
  • танків ‒ 4620 (+4)  
  • бойових броньованих машин ‒ 8828 (+4) 
  • артилерійських систем  – 6003 (+15) 
  • РСЗВ  – 776 (+2) 
  • засоби ППО  ‒ 523 (+2) 
  • літаків  – 315 
  • гелікоптерів  – 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4742 
  • крилаті ракети  ‒ 1455 
  • кораблі /катери  ‒ 20 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8537 (+12) 
  • спеціальна техніка  ‒ 896 (+5)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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