Союзники Путіна зробили несподівану пропозицію Україні – Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що під час Саміту миру у Швейцарії країни, які є лояльними до Росії, запропонували свої канали комунікації щодо повернення викрадених російськими окупантами українців.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн таких позицій", - розповів Лубінець.

За словами омбудсмена, питання повернення українських полонених з Росії обговорювалося у закритому режимі. Це дозволило багатьом країнам висловити свою справжню думку з приводу дій Росії й презентувати напрацювання щодо повернення українців.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, чому не всі країни підписали підсумковий документ Саміту миру в Швейцарії.

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