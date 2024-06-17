Росіяни впіймали власне Міноборони на брехні про фронт: деталі від ISW

Російські воєнні блогери розкритикували Міноборони за вигадування історій успіху на фронті.

Міноборони РФ 16 червня заявило, що російські війська начебто захопили Загірне на південний захід від Гуляйполя у Запорізькій області. Через це виникли дебати, і російські воєнні блогери розкритикували міністерство.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російські воєнні блогери зазначили, що окупанти певний час контролювали Загірне, однак наразі воно не захоплене.

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Зокрема, один із блогерів стверджував, що заява Міноборони Росії була тактичним нюансом, і що українські війська відійшли із Загірного 2023 року. Однак особливості рельєфу в цьому районі не дозволяли російським загарбникам створити надійний плацдарм у селі до недавнього часу.

Інший воєнний блогер з РФ розкритикував Міноборони та нового очільника відомства Росії Андрія Бєлоусова за вигадування історій успіху на фронті задля прикриття відсутності значущих перемог на передовій.

Загірне на мапі

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ за 16 червня, російські війська наростили кількість наступів і штурмів майже по всій лінії фронту.

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