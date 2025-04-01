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- Війна
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Сили ППО збили дві російські ракети: подробиці
Російські війська атакували Запорізький напрямок керованими ракетами Х-59/69.
Протиповітряна оборона України у ніч проти 1 квітня збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
У ніч проти 1 квітня російські війська завдали ударів двома керованими авіаракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збиті протиповітряною обороною.
Зауважимо, що цієї ночі російські окупанти не атакували Україну ударними безпілотниками. Востаннє таке було 14 березня.