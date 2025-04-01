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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
745
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1 хв

Сили ППО збили дві російські ракети: подробиці

Російські війська атакували Запорізький напрямок керованими ракетами Х-59/69.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російська керована авіаракета Х-59

Російська керована авіаракета Х-59

Протиповітряна оборона України у ніч проти 1 квітня збила дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч проти 1 квітня російські війська завдали ударів двома керованими авіаракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збиті протиповітряною обороною.

Зауважимо, що цієї ночі російські окупанти не атакували Україну ударними безпілотниками. Востаннє таке було 14 березня.

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