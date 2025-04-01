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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
708
Время на прочтение
1 мин

Силы ПВО сбили две российские ракеты: подробности

Российские войска атаковали Запорожское направление управляемыми ракетами Х-59/69.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Российская управляемая авиаракета Х-59

Российская управляемая авиаракета Х-59

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 1 апреля сбила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 1 апреля российские войска нанесли удары двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации на Запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной.

Отметим, что этой ночью российские оккупанты не атаковали Украину ударными беспилотниками. В последний раз такое было 14 марта.

Дата публикации
Количество просмотров
708
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