Силы ПВО сбили две российские ракеты: подробности

Российская управляемая авиаракета Х-59

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Противовоздушная оборона Украины в ночь на 1 апреля сбила две управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 1 апреля российские войска нанесли удары двумя управляемыми авиаракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации на Запорожском направлении. Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной.

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Отметим, что этой ночью российские оккупанты не атаковали Украину ударными беспилотниками. В последний раз такое было 14 марта.