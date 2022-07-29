"Таблетка", "маслята", "ситуація 4.5.0": військовий сленг Збройних Сил України

У військовій справі існує своя неофіційна мова - сленг. Нею користуються лише між собою. Для звичайних людей "Ксюша" і "Дашка" - просто жіночі імена. А ось для наших захисників вони означають серйозну зброю. ТСН.ua зібрав для вас невеликий словник військового сленгу ЗСУ.

Військовий словник, як виявилося, дуже різноманітний та яскравий. Якими саме словами користуються воїни Збройних Сил України сьогодні та що вони означають:

"Наташка" - вантажний "Урал";

- вантажний "Урал"; "Дашка" - ДШК або станковий кулемет Дегтярьова-Шпагіна (12,7 мм);

- ДШК або станковий кулемет Дегтярьова-Шпагіна (12,7 мм); "Ксюша" або "Ксюха" - автомат АКСУ або протитанкова граната;

- автомат АКСУ або протитанкова граната; "Нацики" - бійці Національної Гвардії України;

- бійці Національної Гвардії України; "Сапог" - станковий протитанковий гранатомет СПГ-9;

- станковий протитанковий гранатомет СПГ-9; "Шишига" або "Шишарик" - грузовий автомобіль ГАЗ-66;

- грузовий автомобіль ГАЗ-66; "Мотолига" - МТ-ЛБ (плавучий бронетранспортер);

- МТ-ЛБ (плавучий бронетранспортер); "Бардак" - БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина;

- БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина; "Бумер" або "Беха" - БМП (бойова машина піхоти);

- БМП (бойова машина піхоти); "Таблетка" - фургон, санітарний автомобіль, мікроавтобус, вантажівка з приводом на всі колеса, які використовуються як медична машина;

- фургон, санітарний автомобіль, мікроавтобус, вантажівка з приводом на всі колеса, які використовуються як медична машина; "Сушка" - різноманітні авіаційні винищувачі (типу Су-30, Су-27 чи Су-57);

- різноманітні авіаційні винищувачі (типу Су-30, Су-27 чи Су-57); "САУшка" - самохідна артилерійська установка;

- самохідна артилерійська установка; "Бетр" - БРТ (броньована транспортно-бойова машина);

- БРТ (броньована транспортно-бойова машина); "Шайтан-труба" - РПГ (ручний протитанковий гранатомет) або РПО (реактивний піхотний вогнемет);

- РПГ (ручний протитанковий гранатомет) або РПО (реактивний піхотний вогнемет); "Черепаха" - танк Т-34;

- танк Т-34; "Покемон" - модернізований кулемет Калашникова;

- модернізований кулемет Калашникова; "Калаш" або "Калашмат" - автомат Калашникова;

або - автомат Калашникова; "Муха" - ручний протитанковий гранатомет;

- ручний протитанковий гранатомет; "Улітка" - барабанний магазин від РПК (ручний кулемет Калашникова);

- барабанний магазин від РПК (ручний кулемет Калашникова); "Весло" - гвинтівка самозарядної гвинтівки Дегтярьова;

- гвинтівка самозарядної гвинтівки Дегтярьова; "Карандаш" - осколочний снаряд для гранатомета - РПГ-7;

- осколочний снаряд для гранатомета - РПГ-7; "Птичка" - БПЛА (безпілотний літальний апарат);

- БПЛА (безпілотний літальний апарат); "Ночнік" або "Глаза" - прилад нічного бачення;

- прилад нічного бачення; "Лимон" або "Лимончик" - граната;

- граната; "Молоко" - простір навколо мішені;

- простір навколо мішені; "Зеленка" - кущі, зарості, лісиста місцевість;

- кущі, зарості, лісиста місцевість; "Расуха" або "Радейка" - рація;

- рація; "Мультикам" або "Мультик" - універсальне камуфльоване забарвлення для різних місцевостей;

- універсальне камуфльоване забарвлення для різних місцевостей; "Нора" - бліндаж;

- бліндаж; "Аборт" - вилучення міни, яка дала осічку, зі ствола;

- вилучення міни, яка дала осічку, зі ствола; "Арта" - артилерія;

- артилерія; "Сумраки" - розвідники;

- розвідники; "Мєховод" або "Мєхан" - механік-водій;

- механік-водій; "Мішкі" - таковий підрозділ (достеменно невідомо, звідки пішла така цікава назва. Можливо на честь Михайла - першого танкіста в АТО, або на честь плюшевого ведмедика, який був талісманом одного з перших танкових підрозділів АТО);

- таковий підрозділ (достеменно невідомо, звідки пішла така цікава назва. Можливо на честь Михайла - першого танкіста в АТО, або на честь плюшевого ведмедика, який був талісманом одного з перших танкових підрозділів АТО); "Єноти" - десантники, тому що вони також смугасті;

- десантники, тому що вони також смугасті; "Слони" - ніжна назва курсантів першого курсу;

- ніжна назва курсантів першого курсу; "Бобри" - інженерний підрозділ (тому що вони постійно щось будують і не можуть всидіти на місці);

- інженерний підрозділ (тому що вони постійно щось будують і не можуть всидіти на місці); "Рибаки" - студенти військової кафедри;

- студенти військової кафедри; "Семисоті" або "Аватари" - військові, які дуже полюбляють випивати спиртні напої;

- військові, які дуже полюбляють випивати спиртні напої; "Контрабас" - солдат контрактної служби;

- солдат контрактної служби; "Буратіно" - військові, які "прогулюють" всю заробітну плату в перші два дні;

- військові, які "прогулюють" всю заробітну плату в перші два дні; "Давити на масу" - міцно спати;

- міцно спати; "Мамалига" - несмачна їжа;

- несмачна їжа; "Ніштяки" - смаколики, які отримують військові від волонтерів;

- смаколики, які отримують військові від волонтерів; "Губа" - місце, де відбуваються покарання (гауптвахта);

- місце, де відбуваються покарання (гауптвахта); "Пєдалі" - взуття;

- взуття; "Дуйчик" - обігрівач;

- обігрівач; "Банка" - стілець без спинки (лише у моряків);

- стілець без спинки (лише у моряків); "Гальюн" - туалет у моряків;

- туалет у моряків; "Комбриг" - командир бригади;

- командир бригади; "Замок" - заступник командира взводу;

- заступник командира взводу; "Каратєль" - бандити з ДНР та ЛНР;

- бандити з ДНР та ЛНР; "Поросята" - снаряди до мінометів;

- снаряди до мінометів; "Передок" - передова;

- передова; "Огірки", "Моркви" та "Кабачки" - боєприпаси до ПТРК, СПГ та РПГ;

- боєприпаси до ПТРК, СПГ та РПГ; "Обвіси" - додаткове навісне обладнання, яке використовується на стрілецькій зброї;

- додаткове навісне обладнання, яке використовується на стрілецькій зброї; "Зрада" - будь-яка важка або незрозуміла ситуація;

- будь-яка важка або незрозуміла ситуація; "Колотнеча" - внутрішні сварки чи заворушення;

- внутрішні сварки чи заворушення; "Підсніжники" - осколки від мін, які були витягнуті з тіла;

- осколки від мін, які були витягнуті з тіла; "Маслята" - патрони;

- патрони; "Молоток" - протитанкова керована ракета (ПТУР);

- протитанкова керована ракета (ПТУР); "Лєнточка" - колона військової техніки;

- колона військової техніки; "Бронік" - бронежилет;

- бронежилет; "Комок" - камуфляжна уніформа;

- камуфляжна уніформа; "Мазепинка" - кашкет;

- кашкет; "Пікселька" - польова уніформа ЗСУ.

Існує і особливий військовий сленг в цифрах, який може бути не відразу зрозумілий пересічній людині, однак дуже популярний серед військових ЗСУ:

"Нулі" - перша лінія розмежування;

- перша лінія розмежування; ситуація "4.5.0." - значення в цієї фрази дуже цікаве, адже вона означає "все спокійно". Чому саме 4.5.0. - ніхто не знає, але саме такі цифри говорять військові;

- значення в цієї фрази дуже цікаве, адже вона означає "все спокійно". Чому саме 4.5.0. - ніхто не знає, але саме такі цифри говорять військові; "Плюс" - замінник згоди, підтвердження, або фрази "все добре";

- замінник згоди, підтвердження, або фрази "все добре"; "Плюс-Плюс" - пречудово;

- пречудово; "Трьохсотий" - поранений у бою;

- поранений у бою; "Двохсотий" - вбитий у бою.

Також пропонуємо вам цікаві порівняння військово жаргону зі звичайним життям у вигляді картинок:

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Військовий сленг ЗСУ / Фото: ТСН.ua

Тож, нехай кожного дня у вас все буде "плюс-плюс". А навколо повторюється ситуація "4.5.0."!