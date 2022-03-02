Тіла російських солдатів спалюють у пересувних крематоріях - Telegraph

Російська сторона намагається приховати втрати.

Російських солдатів спалюють у пересувних крематоріях і ховають у безіменних могилах, щоб приховати кількість втрат РФ у війні проти України.

Про це пише видання Telegraph.

На кадрах, опублікованих Міністерством оборони, кириличним текстом, накладеним на відео, йдеться про те, що обладнання, створене спеціально для знищення небезпечних біологічних відходів, виготовлене петербурзькою компанією Tourmaline. На веб-сайті компанії зазначено, що це “Російська сміттєспалювальна компанія”.

Спроби The Telegraph зв'язатися з компанією залишилися без відповіді.

“Якби я був солдатом і знав, що мої генерали так мало вірять у мене, що ходять за мною полем бою з мобільним крематорієм, або я був би матір’ю чи батьком сина, потенційно відправленого в зону бойових дій, а мій уряд вирішив би, що спосіб приховати втрату – це мобільний крематорій, я був би глибокостурбованим”, - йдеться у повідомленні.

“Це дуже жахливий побічний ефект того, як росіяни ставляться до своїх сил, і до тих, хто служив, і, будучи солдатом, усвідомлювати – вас випарують, якщо ви загинете в бою. Це, ймовірно, все те, що слід знати про російський режим”, - наголошує автор.

Місцеві та міжнародні ЗМІ, правозахисні групи та місцеві активісти повідомляли, що російських солдатів ховають у безіменних могилах, намагаючись приховати той факт, що вони воюють на території України. Групи протесту, багато з яких сформовані матерями зниклих безвісти та загиблих солдатів, виникли по всій Росії, зокрема в Москві.

Одна група, Комітет солдатських матерів, звинуватила Володимира Путіна в порушенні міжнародного права і заявила, що російські військові командири змушували солдатів нелегально воювати в Україні, "поки матері анонімно отримують труни зі своїми синами", повідомляє Washington Post.