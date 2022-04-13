Тіна Кароль розповіла, як під час війни допомагає онкохворим дітям

Виконавиця заснувала благодійний фонд "Полюс тяжіння".

Співачка Тіна Кароль ще від 2013 року допомагає онкохворим дітям, а 2014 вона заснувала благодійний фонд "Полюс тяжіння". Нині ж її допомога потрібна як ніколи.

Артистка розповіла, що наразі шукає ліки для онкохворих діток, які тяжко дістати. Так, вона зі своєї командою робить все можливе, аби забезпечити дітлахів необхідним лікуванням.

"На сьогодні ми забезпечуємо дітей ліками, які просто не можуть потрапити до цих лікарень, тому що про них не думають, вони не на часі. Всі можливі та неможливі дії, які ми можемо робити саме для цих діток, ми робимо", - розповіла Кароль у ефірі телемарафону.

Тіна Кароль в ефірі телемарафону / скріншот з відео

Зазначимо, Тіна Кароль почала допомагати онкохворим після смерті свого чоловіка Євгена Огіра. За 8 років існування фонд надав багаторазову допомогу всім 27 дитячим онкологічним відділенням міських лікарень в Україні та продовжує свою роботу і під час війни.

"Вони не позбавлені моєї уваги. Я займалася онкохворими дітками після смерті свого чоловіка від 2013 року. Я займалася усіма онколікарнями України. Робила це тихо. Наразі вони воюють на своєму фронті та на фронті України. Це подвійний удар, який вони витримують", - зазначила Кароль.

Пресслужба Тіни Кароль

Нагадаємо, раніше стало відомо, що благодійний фонд Тіни Кароль у партнерстві з ізраїльською громадською організацією Israeli Freinds of Ukraine придбали необхідні ліки для двох лікарень України, які спеціалізуються на лікуванні онкохворих дітей.

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