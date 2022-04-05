Фонд Тіни Кароль закупив ліки для онколікарень України

Співачка заснувала фонд після втрати чоловіка Євгена Огіра.

Благодійний фонд Тіни Кароль у партнерстві з ізраїльською громадською організацією Israeli Freinds of Ukraine придбали необхідні ліки для двох лікарень України, які спеціалізуються на лікуванні онкохворих дітей.

Пресслужба Тіни Кароль

"Війна, як і хвороба, не обирає кого вбивати, її злочинний задум рандомний. Боротися з хворобою під час війни – подвійне випробування. Діти, які борються з онкологією, сьогодні екстрено потребують ліків, у них немає часу чекати завтра. Мій фонд докладе всіх зусиль, щоб наша допомога примножувалася і ми змогли покрити потреби всіх дитячих онколікарень, які під час війни продовжують рятувати життя своїх маленьких пацієнтів", - прокоментувала співачка.

Пресслужба Тіни Кароль

Благодійний фонд Тіни Кароль "Полюс тяжіння" існує від 2014 року. Співачка заснувала його після втрати чоловіка Євгена Огіра, який тривалий час боровся з онкологією. За 8 років існування фонд надав багаторазову допомогу всім 27 дитячим онкологічним відділенням міських лікарень в Україні та продовжує свою роботу і під час війни.

Пресслужба Тіни Кароль

"Місія фонду незмінна – порятунок дитячих життів. Під час війни в Україні фонд продовжує допомагати дітям воювати із хворобою. Ми будемо тримати цей подвійний удар, і неодмінно здобудемо перемогу над злом", - додала Тіна Кароль.

Пресслужба Тіни Кароль

Нагадаємо, раніше співачка зібрала 2 мільйони гривень на концерті у Ізраїлі, щоб допомогти одній з українських лікарень.

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