Фонд Тины Кароль закупил лекарства для онкобольниц Украины

Певица основала фонд после потери мужа Евгения Огира.

Благотворительный фонд Тины Кароль в партнерстве с израильской общественной организацией Israeli Freinds of Ukraine приобрели необходимые лекарства для двух больниц Украины, специализирующихся на лечении онкобольных детей.

Пресс-служба Тины Кароль

"Война, как и болезнь не выбирает кого убивать, ее преступный замысел рандомный. Сражаться с болезнью во время войны - двойное испытание. Дети, борющиеся с онкологией, сегодня экстренно нуждаются в лекарствах, у них нет времен ждать завтра. Мой фонд приложит все усилия, чтобы наша помощь приумножалась и мы смогли покрыть потребности всех детских онкобольниц, которые во время войны продолжают спасать жизни своих маленьких пациентов", — прокомментировала певица.

Пресс-служба Тины Кароль

Благотворительный фонд Тины Кароль "Полюс притяжения" существует с 2014 года. Певица основала его после потери мужа Евгения Огира, долго боровшегося с онкологией. За 8 лет существования фонд оказал многократную помощь всем 27 детским онкологическим отделениям городских больниц в Украине и продолжает свою работу во время войны.

Пресс-служба Тины Кароль

"Миссия фонда неизменна – спасение детских жизней. Во время войны в Украине фонд продолжает помогать детям воевать с болезнью. Мы будем держать этот двойной удар, и непременно одержим победу над злом", — добавила Тина Кароль.

Пресс-служба Тины Кароль

Напомним, ранее певица собрала 2 миллиона гривен на концерте в Израиле, чтобы помочь одной из украинских больниц.

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