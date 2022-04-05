"Хотят создать кольцо": Арестович о наступлении оккупантов в Донецкой области

В Мариуполе продолжаются уличные бои.

Российские оккупанты в Донецкой области пытаются взять в окружение украинских защитников.

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Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Россияне в Донецкой области пытаются наступать с юга – это направление Угледара и Марьинки. Они также пытаются наступать на север – навстречу в Изюм, чтобы создать кольцо. Но у них там тоже не слишком все получается. Хотя уже третий день пытаются это сделать. В Мариуполе продолжаются тяжелые уличные бои. Наши войска там удерживают район, в котором есть старые заводы. По имеющейся у меня информации, а у меня там родственники воюют, наступление в Мариуполе приостановилось. То есть и даже там есть пауза", — рассказал Арестович.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты концентрируют силы возле Харькова, чтобы оцепить украинских военных в зоне ООС. Харькову при этом ничего не угрожает.

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