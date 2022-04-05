"Хочуть створити кільце": Арестович про наступ окупантів на Донеччині

У Маріуполі тривають вуличні бої.

Російські окупанти у Донецькій області намагаються взяти в оточення українських захисників.

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Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Росіяни у Донецькій області намагаються наступати з півдня - це напрямок Вугледару та Мар'їнки. Вони також намагаються наступати на північ - на зустріч до Ізюму, щоб створити кільце. Але у них там теж не надто все виходить. Хоча вже третій день намагаються це зробити. У Маріуполі тривають тяжкі вуличні бої. Наші війська там утримують район, в яких є старі заводи. За інформацією, яка у мене є, а у мене там родичі воюють, наступ у Маріуполі призупинився. Тобто і навіть там є пауза", - розповів Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти концентрують сили біля Харкова, щоб оточити українських військових в зоні ООС. Харкову, при цьому, нічого не загрожує.

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