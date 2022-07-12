Трактори повертаються: у Генштабі показали ще один трофей ЗСУ (відео)

На цей раз ЗСУ захопили ще одну техніку та за допомогою трактора забрали її на свої позиції.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На господарці все згодиться. Ще один трофей для ЗСУ", - йдеться у дописі до відео.

Українці у коментарях зауважили, що нарешті повертаються трактори, які допомагали захоплювати ворожу техніку на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, українські захисники "затрофеїли" російську систему ППО "Панцир С-1". Тепер ворожа зброя захищає небо над Україною та вже навіть збила одну із цілей ворога.

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