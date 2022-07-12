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Трактори повертаються: у Генштабі показали ще один трофей ЗСУ (відео)

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Трактори повертаються: у Генштабі показали ще один трофей ЗСУ (відео)

Українські захисники продовжують захоплювати ворожу техніку.

На цей раз ЗСУ захопили ще одну техніку та за допомогою трактора забрали її на свої позиції. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

"На господарці все згодиться. Ще один трофей для ЗСУ", - йдеться у дописі до відео.

Українці у коментарях зауважили, що нарешті повертаються трактори, які допомагали захоплювати ворожу техніку на початку повномасштабної війни. 

Нагадаємо, українські захисники "затрофеїли" російську систему ППО "Панцир С-1". Тепер ворожа зброя захищає небо над Україною та вже навіть збила одну із цілей ворога.

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