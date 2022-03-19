Тримаємо оборону: батальйон "Луцьк" нараховує понад 8000 добровольців                      

Добровольче формування "Варта порядку", на базі якого з початку війни й було створено батальйон "Луцьк", утворили також через військові зазіхання Росії – ще у 2014 році.

Сьогодні батальйон оперативного реагування "Луцьк" нараховує вже понад вісім тисяч добровольців, більшість із яких мають військовий досвід. Тому якщо білоруські вояки врешті насміляться ступити на українську землю, тут вони зіткнуться з нещадним спротивом.

Про це в ефірі ТСН у рамках загальнонаціонального телемарафону #UAразом 19 березня розповів командир добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1, очільник ГФ "Варта порядку", підполковник Олександр Тиводар.

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Він пригадав, що добровольче формування "Варта порядку", на базі якого з початку війни й було створено батальйон "Луцьк", утворили також через військові зазіхання Росії – ще у 2014 році. "Варта порядку" з’явилася, зокрема, завдяки засновнику Фонду "Тільки разом", нинішньому нардепу від Луцька Ігорю Палиці.

"Завдяки його активній допомозі і у 2014, і зараз ми отримали відповідне спорядження, озброєння, а також згуртовано працюємо й прекрасно підготовлені", – наголосив Олександр Тиводар.

За його словами, якби не деструктивна діяльність експрезидента Петра Порошенка, то сьогодні добровольчі формування в Україні були би набагато краще розвинуті.

Щодо мети російських окупантів, то, на думку Олександра Тиводара, вона залишилася незмінною – захоплення Києва з подальшим поваленням влади в державі. Однак завдяки героїчному спротиву українців ситуація вирівнюється та стабілізується, а Генштаб і Президент України Володимир Зеленський слідують твердому плану щодо знешкодження ворога та звільнення територій від ворога, переконаний керівник батальйону "Луцьк".