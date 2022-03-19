Держим оборону: батальон "Луцк" насчитывает более 8000 добровольцев

Добровольческое формирование "Стражи порядка", на базе которого с начала войны и был создан батальон "Луцк", образовали также из-за военных посягательств России — еще в 2014 году.

Сегодня батальон оперативного реагирования "Луцк" насчитывает более восьми тысяч добровольцев, большинство из которых имеют военный опыт. Поэтому если белорусские воины наконец осмелятся ступить на украинскую землю, они столкнутся с беспощадным сопротивлением.

Об этом в эфире ТСН в рамках общенационального телемарафона #UA вместе 19 марта рассказал командир добровольческого формирования Луцкой городской территориальной громады № 1, глава ДФ "Стражи порядка", подполковник Александр Тиводар.

Также читайте В Украине заработали лагеря для пленных российских оккупантов — Венедиктова

Он вспомнил, что добровольческое формирование "Стражи порядка", на базе которого с начала войны и был создан батальон "Луцк", образовали также из-за военных посягательств России — еще в 2014 году. "Стоимость порядка" появилась, в частности, благодаря основателю Фонда "Только вместе", нынешнему нардепу от Луцка Игорю Палице.

"Благодаря его активной помощи и в 2014 году, и сейчас мы получили соответствующее снаряжение, вооружение, а также сплоченно работаем и прекрасно подготовлены", — подчеркнул Александр Тиводар.

По его словам, если бы не деструктивная деятельность экспрезидента Петра Порошенко, то сегодня добровольческие формирования в Украине были бы гораздо лучше развиты.

Что касается цели российских оккупантов, то, по мнению Александра Тиводара, она осталась неизменной – захват Киева с последующим свержением власти в государстве. Однако благодаря героическому сопротивлению украинцев ситуация выравнивается и стабилизируется, а Генштаб и Президент Украины Владимир Зеленский следуют жесткому плану по обезвреживанию врага и освобождению территорий от врага, убежден руководитель батальона "Луцк".