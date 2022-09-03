У Бучі поховали 13 загиблих під час окупації, тіла яких ніхто не забрав

На цвинтарі в Бучі Київської області відбулося поховання українців, убитих російськими загарбниками під час окупації міста в лютому-березні.

Частина тіл досі не ідентифіковані.

Заступниця міського голови Бучі Михайлина Скорик-Шкарівська розповіла подробиці поховання, пише "Суспільне".

"Сьогодні ми закінчуємо поховання незабраних тіл. Чому я кажу "незабрані", бо деякі тіла ідентифіковані, але родичі не звернулися і їх не забрали. У цьому секторі таких буде 76 могил. Це люди, які померли під час окупації Бучі, а також були застрелені на території району", — розповіла Скорик-Шкарівська.

За її словами 2 вересня, під час останнього масового поховання, прощалися з 13 тілами. Серед них були обгорілі й ті, хто отримав вогнепальні наскрізні кульові поранення тулуба.

Загалом, за даними міської ради, в Бучанському районі через дії загарбників загинули близько 1100 людей, з них 419 - з громади міста. Цифри є неточними, адже тіла досі ексгумують.

Раніше стало відомо, що у Київській області у селі Здвижівка (Бучанський район) знайшли тіло ще одного цивільного, якого закатувала російська армія.

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