У Черкаській області затримали двох мародерів: їх судитимуть

У Черкаській області затримали двох мародерів: їх судитимуть

Зловмисникам світить термін.

У Черкаській області під час воєнного стану затримали двох чоловіків за підозрою у мародерстві.

Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.

"12 березня чоловік проник до господарського приміщення місцевої жительки та викрав домашню птицю, а також деякі предмети. Його затримали та оголосили про підозру", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що 13 березня також затримали жителя Кіровоградщини, він обікрав місцевий магазин.

Такі дії чоловіків кваліфікували за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років, пояснили у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, в Ірпені впіймали мародерів. Їх покарали за традицією – спустили штани і білизну та примотали скотчем до стовпів з дорожніми знаками. В Україні затримали вже десятки мародерів, для яких придумали сороміцьке покарання – знімати одяг і примотувати до стовпів.

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