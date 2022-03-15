Російська армія обстріляла лікарню в Луганській області

Лікарня піддалася артобстрілу.

Російсько-окупаційні війська обстріляли міську багатопрофільну лікарню у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

Внаслідок артобстрілу пологовий стаціонар зруйнований вщент.

"Руйнування просто жахливі: вщент розбите акушерсько-гінекологічне відділення. Тепер у Луганській області стало менше на один пологовий стаціонар", - розповів очільник регіону.

За словами Гайдая, останні пологи в медзакладі відбулись 11 березня в 23.23 у підвальному приміщенні під час потужного обстрілу.

"Народилась гарна та здорова дівчинка Василіска, яка разом з мамою так весь час і перебувала під доглядом медичних працівників у підвальному приміщенні. Адже підіймати їх було вже нема куди. Ще одну вагітну жінку, яка перебувала під наглядом фахівців, довелось евакуювати до найближчого пологового будинку у Бахмуті", - розповів Сергій Гайдай.

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