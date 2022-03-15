В Черкасской области задержаны два мародера: их будут судить

В Черкасской области задержаны два мародера: их будут судить

Злоумышленникам светит термин.

В Черкасской области во время военного положения задержаны двое мужчин по подозрению в мародерстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.

"12 марта мужчина проник в хозяйственное помещение местной жительницы и похитил домашнюю птицу, а также некоторые предметы. Его задержали и объявили о подозрении", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 13 марта также задержали жителя Кировоградщины, он обокрал местный магазин.

Такие действия мужчин квалифицировали по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – тайное похищение чужого имущества в условиях военного положения. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет, пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в Ирпене поймали мародеров. Их наказали по традиции – спустили штаны и белье и примотали скотчем к столбу с дорожными знаками. В Украине задержали уже десятки мародеров, для которых придумали срамное наказание – снимать одежду и приматывать к столбам.

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