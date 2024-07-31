У Дніпрі та Запоріжжі чутно вибухи: що відомо

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У Дніпрі пізно ввечері 31 липня чутно звуки вибухів.

Про це передали кореспонденти "Суспільного".

Повітряні Сили ЗС України також повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Місцеві жителі пишуть і про звуки вибуху в Запоріжжі.

"В деяких районах міста було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленнях.

Пізніше стало відомо про повторні звуки вибухів у Дніпрі.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов раніше розповідав, що у ніч проти 31 липня росіяни запустили по Україні 89 ударних дронів типу “Шахед”. Він заявив, що ворожі стратегічні бомбардувальники Ту-95МС прямували до пускових рубежів під час атаки, однак не зробили ані реальних пусків, ані їхньої імітації. Крім того, у небо підіймали МІГ-31К, який не здійснив пуски ракет.

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