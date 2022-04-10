У Генштабі ЗСУ повідомили про низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні росіян

Зокрема, у ворога нестача запасних частин.

Ворог має низку проблем у матеріально-технічному забезпеченні угруповання військ Західного військового округу.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 10 квітня.

"Це нестача запасних частин, окремих типів артилерійських боєприпасів, а також недосконалість системи зберігання та постачання матеріально-технічних засобів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у прикордонній з Україною області РФ почалася паніка – російські силовики посилюють охорону території. Місцева влада запроваджує жовтий (високий) рівень терористичної небезпеки нібито через можливі провокації з боку "українських націоналістів".

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