В Генштабе ВСУ сообщили о ряде проблем в материально-техническом обеспечении россиян

В частности, у врага нехватка запасных частей.

Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 10 апреля.

"Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", — говорится в сообщении.

Напомним, в приграничной с Украиной области РФ началась паника – российские силовики усиливают охрану территории. Местные власти вводят желтый (высокий) уровень террористической опасности якобы из-за возможных провокаций со стороны "украинских националистов".

Читайте также: