В Генштабе ВСУ сообщили о ряде проблем в материально-техническом обеспечении россиян

В частности, у врага нехватка запасных частей.
Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 10 апреля.
"Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами", — говорится в сообщении.
Напомним, в приграничной с Украиной области РФ началась паника – российские силовики усиливают охрану территории. Местные власти вводят желтый (высокий) уровень террористической опасности якобы из-за возможных провокаций со стороны "украинских националистов".
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