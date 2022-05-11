У Харківській області пролунали вибухи

У Харківській області ввечері 11 травня пролунали вибухи. Мешканці повідомляють про задимленість.
У Харківській області ввечері 11 травня пролунали вибухи.
Як повідомляють місцеві мешканці, після вибухів небо зятягнуло димом.
Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, обстрілу піддалася Лозівська громада.
"Постраждала цивільна людина. З урахуванням безпекових моментів, більше подробиці розповім завтра. Бажаю усім нам спокійної ночі. Наземної загрози немає", - повідомив він.
Нагадаємо, у Харківській області ЗСУ звільнили ще одне селище, окупанти перейшли до оборони.
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