У Харківській області пролунали вибухи

У Харківській області ввечері 11 травня пролунали вибухи. Мешканці повідомляють про задимленість.

У Харківській області ввечері 11 травня пролунали вибухи.

Як повідомляють місцеві мешканці, після вибухів небо зятягнуло димом.

Перед цим у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, обстрілу піддалася Лозівська громада.

"Постраждала цивільна людина. З урахуванням безпекових моментів, більше подробиці розповім завтра. Бажаю усім нам спокійної ночі. Наземної загрози немає", - повідомив він.

Нагадаємо, у Харківській області ЗСУ звільнили ще одне селище, окупанти перейшли до оборони.

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