В Харьковской области раздались взрывы

В Харьковской области вечером 11 мая раздались взрывы. Жители сообщают о задымленности.

В Харьковской области вечером 11 мая раздались взрывы.

Как сообщают местные жители, после взрывов небо затянуло дымом.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, обстрелу подверглась Лозовская община.

"Пострадал гражданский человек. С учетом моментов безопасности, больше подробностей расскажу завтра. Желаю всем нам спокойной ночи. Наземной угрозы нет", — сообщил он.

Напомним, в Харьковской области ВСУ осводили еще один поселок, оккупанты перешли к обороне.

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