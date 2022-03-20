У Харкові спецпризначенці доставили солодощі для мешканців бомбосховищ

Евакуйована підприємиця попросила відкрити магазин і роздати солодощі.

У Харкові співробітники полку поліції особливого призначення та волонтери роздавали солодощі мешканцям бомбосховищ.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зазначається, що до поліції звернулась жінка-підприємець, яка мала бізнес у Харкові. Втім, з початком війни вона евакуювалася з країни. Вже з-за кордону вона звернулася до правоохоронців: попросила відкрити її крамницю та роздати солодощі громадянам.

На прохання жінки відгукнулися спецпризначенці та долучилися місцеві волонтери. Вони вивезли солодощі та доставили їх до найбільш постраждалих від обстрілів районів.

Загалом цукерки і печиво отримали близько 400 дорослих і дітей, які переховуються від атак російських окупантів в укриттях.

Як повідомлялося, напередодні, 19 березня, до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Втім, російська армія без причин не пропустили гуманітарний конвой.

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