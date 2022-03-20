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У Харкові спецпризначенці доставили солодощі для мешканців бомбосховищ

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У Харкові спецпризначенці доставили солодощі для мешканців бомбосховищ

Евакуйована підприємиця попросила відкрити магазин і роздати солодощі.

У Харкові співробітники полку поліції особливого призначення та волонтери роздавали солодощі мешканцям бомбосховищ.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Зазначається, що до поліції звернулась жінка-підприємець, яка мала бізнес у Харкові. Втім, з початком війни вона евакуювалася з країни. Вже з-за кордону вона звернулася до правоохоронців: попросила відкрити її крамницю та роздати солодощі громадянам.

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На прохання жінки відгукнулися спецпризначенці та долучилися місцеві волонтери. Вони вивезли солодощі та доставили їх до найбільш постраждалих від обстрілів районів.

Загалом цукерки і печиво отримали близько 400 дорослих і дітей, які переховуються від атак російських окупантів в укриттях.

Як повідомлялося, напередодні, 19 березня, до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Втім, російська армія без причин не пропустили гуманітарний конвой.

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