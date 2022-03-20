В Харькове спецназовцы доставили сладости для жителей бомбоубежищ

Эвакуированная предпринимательница попросила открыть магазин и раздать сладости.

В Харькове сотрудники полка полиции особого назначения и волонтеры раздавали сладости жителям бомбоубежищ.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в полицию обратилась женщина-предприниматель, у которой был бизнес в Харькове. Впрочем, с началом войны она была эвакуирована из страны. Уже из-за границы она обратилась к правоохранителям: попросила открыть магазин и раздать сладости гражданам.

По просьбе женщины откликнулись спецназовцы и присоединились местные волонтеры. Они вывезли сладости и доставили их в наиболее пострадавшие от обстрелов районы.

В общей сложности конфеты и печенье получили около 400 взрослых и детей, скрывающихся от атак российских оккупантов в укрытиях.

Как сообщалось, накануне, 19 марта, в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Впрочем, русская армия без причин не пропустила гуманитарный конвой.

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